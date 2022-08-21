وزير الرياضة: الرئيس السيسى حريص على لقاء الشباب وتلبية رغباتهم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تجديد الثقة به بالاستمرار فى منصبه - إن مصر استطاعت بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى مواجهة التحديات التى واجهتها والعالم منذ تبعات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والتى أثرت سلباً على اقتصاديات العالم كله فأطلقت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار تلك الظروف على أبناء الشعب المصرى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالمشروعات والإنجازات التى تحققت بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالنقلة الحضارية لكل الوزارات بالحى الحكومى بالعاصمة فى شكل ذكى متسق ومميز بتجهيزات بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تقديم خدمات تليق بالشعب المصرى وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يواكب الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

ووصف وزير الشباب والرياضة ما تحقق بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية حيث تتواجد كل الوزارات المعنية بشكل حضارى، بالإنجاز التاريخى الكبير جدا لمصر وشعبها حيث يراعى كل الأبعاد الإنسانية وعلامةً بارزةً فى تاريخ مصر الحديث، كواحدةً من مشروعات ثمار التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأوضح أننا نعمل بالعاصمة الإدارية وفق علم الإدارة الحديثة وفى مناخ عمل متميز يساعد على تحسين الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات لشباب مصر، مقدما شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الانطلاقة المتميزة للجهاز الإدارى للدولة ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمتابعة الدورية لهذا الإنجاز.

وأضاف أن مبنى وزارة الشباب والرياضة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزه بكل وسائل الاتصالات التكنولوجية والتقنية الحديثة للربط الإلكترونى ومكاتب حضارية تم توزيعها منذ نحو سنتين مع تخصيص أماكن متميزة مخصصة لخدمات المتعاملين مع الوزارة وأصبح المبنى جاهزا على أعلى مستوى.

وتابع الوزير أنه تم انتقاء وتدريب الموظفين قبل الانتقال إلى العاصمة ليكون نظام العمل إليكترونيا غير ورقى، كما يتم نقل الموظفين تدريجيا حيث يكون العمل ثلاث مرات أسبوعيا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم أيضا توزيع دولاب العمل بواسطة وكلاء الوزارة والمديرين ويتم العمل تدريجيا.

وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من عملية نقل الموظفين لمقر الوزارة الجديد حيث تسلم معظمهم بيانات حجز الشقق الخاصة بهم بمكان قريب جدا من العاصمة الإدارية إضافة إلى توفير سيارات لنقلهم إلى العاصمة.

وحول رؤى الوزارة المستقبلية، قال الدكتور أشرف صبحى إنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية وطنية للشباب وأخرى للرياضة تم وضعهما بعد حوار مجتمعى موسع واستطلاع آراء الشباب والخبراء المعنيين للعمل بتوازن بين قضايا واهتمامات الشباب والرياضة، كما أن هناك وزارة واحدة للشباب والرياضة وإلغاء كل من المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة وكذلك إلغاء منصبى مدير تنفيذى للشباب وآخر للرياضة فأصبح الآن قطاعا كاملا للشباب وآخر للرياضة لإعطاء مزيد من المرونة للتعاون والتفاعل فى الملفين الشبابى والرياضى.

وحول دور القطاع الخاص فى العمل الرياضى والشبابى، أوضح الدكتور أشرف صبحى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مختلف الخدمات فالقطاع الخاص القوى يوفر فرص عمل متنوعة ويطور العمل الرياضى والشبابى بشكل أسرع وأفضل وأحسن من خلال حق الانتفاع مما يطور البنية الرياضية والشبابية بما يعود بالنفع على مصر وشبابها.

وكشف الوزير عن انتهاء وزارة الشباب والرياضة من الاستعدادات الخاصة بتنظيم أول ملتقى لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 29 أغسطس الجارى.

وأوضح الوزير أنه سيشارك بالملتقى، 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الملتقى يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بمواكبة المتغيرات فى الجمهورية الجديدة واستعراض الرؤية المستقبلية للعمل الحكومى الفترة المقبلة، وكى يطلع الجميع على كل شىء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتدرب على التعامل مع المنشآت واللوائح المنظمة للعمل والتعود على المكان المستقبلى للعمل الحكومى إضافة إلى رسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير لرفعة وريادة الوطن، بالتعاون بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية كى تكون الوزارة بيت شباب مصر، وإلقاء الضوء على البرامج والمشروعات والأنشطة التى تقدمها الوزارات، فالملتقى رسالة مفادها أن يكون الجهاز الإدارى واحدا.

ولفت إلى أن فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحى الحكومى ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومعرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، مع لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحى لكل وزارة بالإضافة إلى تعارف شخصى ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، وتنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.

يُعد الملتقى أول تجمع حكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، بالإضافة لعرض أهم أهداف الملتقى.

كان وزير الشباب والرياضة قد عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تجديد الثقة به فى منصبه لبحث الموضوعات المتعلقة بالأنشطة والبرامج المختلفة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الاطلاع على كافة الاستعدادت والتفاصيل الخاصة بالبطولات الدولية المزمع إقامتها بمصر العام الجارى.