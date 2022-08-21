وزير الصحة يؤكد أهمية مستشفى القبارى لسكان «بشاير الخير» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الصحة والسكان، أمس السبت، مستشفى القبارى التخصصى، التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة الإسكندرية، ضمن عدد من جولاته الميدانية، لمتابعة المنظومة الصحية فى جميع محافظات الجمهورية. وزير الصحة يتفقد مشروع رفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى القباري التخصصي





رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور حسام عبدالغغار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الهيكل الوظيفى للمستشفى بمبانيه الثمانية، بما فيهم مبنى "المعجل الخطى" الجديد بسعة جهازين (معجل، ومحاكى) والذى يعتبر أحدث تقنيات علاج مرضى الأورام، بالإضافة إلى اطلاعه على نسب الاشغال بالمستشفى، ومعدلات التردد على العيادات الخارجية والتى تقدر بـ20 ألف حالة شهريا، متضمنة عيادات الأورام التى يصل متوسط التردد عليها إلى 300 حالة يوميا.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزير تفقد وحدات العلاج الكيماوى والطب النووى، وغرف العناية المركزة، كما حرص على تفقد مشروع رفع كفاءة وزيادة أعداد الأسرة بالعناية المركزة من 16 إلى 39 سريرا.

وتابع أن الوزير أكد على أهمية المستشفى من حيث موقعه الجغرافى، حيث يخدم سكان 4 تجمعات سكنية تابعة للمشروع القومى "بشاير الخير"، علاوة على تقديم الخدمة الصحية لسكان غرب محافظة الإسكندرية، مضيفا أن الوزير تفقد غرفة حضانة الأطفال المبتسرين بسعة 18 سرير، والتى تتراوح نسب التردد عليها ما بين 50 إلى 60 مولود شهريا.

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى القبارى يستقبل 8 آلاف حالة شهريا، فيما تقوم معامل المستشفى بسحب 28 ألف عينة لتحليلها شهريا، علاوة على استقبال أكثر من 11 ألف مواطن، فى قسم الأشعة، بالإضافة إلى إجراء 450 عملية جراحية، و160 عملية منظار بوحدة مناظير الجهاز الهضمى.

كان وزير الصحة قد أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، وبدأت بمستشفى شرق المدينة، ثم مستشفى صدر المعمورة، وأبوقير التخصصى، ومستشفى أبوقير العام.