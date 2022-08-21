بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة فى سياق التغلب على التحديات البيئية والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام.

وقال الهجان فى بيان اليوم الأحد، إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية كل من السكرتير العام ومدير إدارة البيئة ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من اليوم وحتى 7 سبتمبر المقبل، وسيقوم منسق المحافظة ومسؤول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

وأشار الهجان، إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقى مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى ،حيث تستهدف 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة" كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.