كامل الوزير يحدد شرط حصول الشركات على نسب الأرباح

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة، حتى الآن، وهى "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاى البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدى جابر - شبرا – التوضيب – بنها - طنطا"، و14 برجا ثانويا، و78 مزلقانا خاصا.

ولفت إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مشددًا على أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وكذلك متابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوى المهم الذى ينقل الملايين من الركاب سنويا والاطمئنان على تقديم أعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب، حيث بدأت الجولة بمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ برجى إشارات شمال القاهرة والوابورات الجارى تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان فى العالم)، وحيث من المخطط دخول برج الإسكندرية نهاية الشهر الحالى وبرج الوابورات بالخدمة فى نهاية سبتمبر 2022 ودخول برج الشمال بالخدمة فى نوفمبر 2022.

بعدها تفقد الوزير ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز، حيث اطلع الوزير على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول الذى يتم تشغيل تجريبيا حاليا، وكذلك مخطط توريد باقى القطارات، حيث أكد الوزير ضرورة التنسيق مع شركة "تالجو" لوصول كل القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالى.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141 جرار سكة حديد مع شركة PRL والتى تشمل (تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا - وتحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالى -عمل عمرة جسيمة 41 جرارًا من الأسطول الحالى).

وفى محطة سكك حديد مصر برمسيس تفقد الوزير أرصفة الوجهين البحرى والقبلى، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالى لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة التى يشهدها هذا المرفق الحيوى المهم، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دورى ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضروره الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج.

وتابع الوزير، سير عملية التشغيل التجريبى لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وفى ختام زيارته لمحطة مصر عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعه للهيئة، حيث أكد وزير النقل ضرورة المتابعة الدورية لكل المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام بالمواعيد المحدد للانتهاء منها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات التى تساهم فى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأشار إلى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت وأن الفترة المقبلة فى غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكك الحديدية، وأن كل فرد فى المنظومة يجب أن يتسابق لخدمة المواطن المصرى، وأن يؤدى كل فرد المهام الموكلة إليه وفقًا للتوصيف الوظيفى له وأن الحافز لمن يستحق، والأرباح للشركات التى تحقق مكاسب، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل المستمر لكل العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة.



وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط، لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية وخصوصا مع خطة وزارة النقل لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالهيئة، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة "سيماف" لتصنيع 1215 عربة بضائع جديدة مختلفة الطرازات لتدعيم الأسطول الحالى لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية وحيث ستشكل تلك العربات نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر خطوة مهمة وتاريخية لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى كل المشروعات، ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولى ممثلا فى شركة "تالجو" العالمية والقطاع الخاص المحلى ممثلا فى شركة "نيرك".