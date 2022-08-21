جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، الأحد، أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول ولمدة 5 أيام تنتهى فى السابعة مساء الخميس، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.





يقوم الطالب بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية - خدمات تنسيق القبول بالكليات من هنا يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص به، ثم يقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذى يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى. وتحيط الجامعة طلابها المتقدمين علمًا بأن معامل التنسيق متاحة أمامهم من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصى طوال 24 ساعة، وقد وفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات، ومنها: معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسى بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر والتى يمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالى

https://tansik.digital.gov.eg/applic.../UniversitiesLabs.htm

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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