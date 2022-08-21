انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث مروع بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، الأحد، بين سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، على طريق “بلبيس – القاهرة الصحراوى”، نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفي التخصصي بالإضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.