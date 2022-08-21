انت الان تتابع خبر عاجل- هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الأحد : نار والرطوبة 95% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة من طقس اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 بقيم تتراوح ما بين درجتين و4 درجات مئوية على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في الطقس، حيث أنها تسجل 95% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن السبب في ارتفاع الرطوبة أو درجة الحرارة اليوم يرجع إلي امتداد منخفض الهند الموسمى الذي يضرب البلاد خلال الأيام الحالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.