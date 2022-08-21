انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على التليجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجنة بساعة فقط .ء

ونشرت أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب

داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات من ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي