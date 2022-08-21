انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان توجه تحذير إلي ملاك أراضي في تلك المناطق : أخر معاد يوم 31 أغسطس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار ملاك الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان مهلة نهاية شهر أغسطس الحالي لتلقي طلبات التفاوض حولها.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه على من يرغب من ملاك هذه الأراضي التوجه إلي مقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي بموعد أقصاه 31 أغسطس الجاري وبحوزته مستندات الملكية الخاصة بهذه الأراضي.

وأشارت الوزارة أن مستندات الملكية لأراضي الساحل الشمالي تتمثل في صورة رسمية من العقود “ملكية – تخصيص” و شهادة تصرفات عقارية حديثة و كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية وعلى أن يلتزم اتحاد الملاك والأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.