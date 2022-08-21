وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات بخط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - الوزير:الاسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط

2. التنسيق مع شركة تالجو الاسبانية على وصول كافة القطارات المتعاقد عليها قبل نهايه العام الجاري

3. ليس لدينا رفاهية الوقت والفترة القادمة في غاية الأهمية لاستكمال خطة تطوير منظومة السكك الحديديه وعلى كل فرد ان يتسابق لخدمة المواطن المصري

4. توطين صناعة السكك الحديدية من خلال انشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية خطوة هامة وتاريخية لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية وكذلك متابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والاطمئنان على تقديم اعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب حبث بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ برجي اشارات شمال القاهرة والوابورات الجاري تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة/ الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم و الجاري تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم) وحيث من المخطط دخول برج الاسكندرية نهاية الشهر الحالي وبرج الوابورات بالخدمه في نهايه سبتمبر٢٠٢٢ ودخول برج الشمال بالخدمة في نوفمبر ٢٠٢٢

وأوضح الوزير أهمية الالتزام بالموعد المخطط لنهو مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة/ الاسكندرية والذي يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) وحيث تم حتى الآن دخول عدد ١٦ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و ١٤ برج ثانويه و ٧٨ مزلقان خاصه وان تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

بعدها تفقد الوزير ورشة قطارات تالجو الفاخرة بورش الفرز حيث اطلع الوزير على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الاول الذي يتم تشغيل تجريبيا حاليا وكذلك مخطط توريد باقي القطارات حيث أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع شركة تالجو لوصول كافة القطارات المتعاقد عليها قبل نهايه العام الحالي كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141جرار سكة حديد مع شركة PRL والتي تشمل ( تصنيع وتوريد 50جرار جديد -وتحديث 50جرار من الأسطول الحالي -عمل عمرة جسيمة 41جرار من الأسطول الحالي)

وفي محطة سكك حديد مصر برمسيس تفقد الوزير أرصفة الوجهين البحرى والقبلى، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالى لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة التى يشهدها هذا المرفق الحيوى الهام، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دورى ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضروره الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج وحيث تابع الوزير، سير عملية التشغيل التجريبى لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب

وفي ختام زيارته لمحطة مصر عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية السكه ورؤساء الشركات التابعه للهيئة حيث اكد وزير النقل على ضروره المتابعه الدوريه لكافه المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالمواعيد المحدد للانتهاء منها واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمه لجمهور الركاب مشيرا الى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت وان الفترة القادمة في غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكك الحديديه وان كل فرد في المنظومة يجب ان يتسابق لخدمة المواطن المصري وان يؤدي كل فرد المهام الموكلة اليه وفقاً للتوصيف الوظيفي له وأن الحافز لمن يستحق وان الارباح للشركات التي تحقق مكاسب كما شدد الوزير على ضروره استمرار التدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة

وأشار الوزير إلى ضرورة الاسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وذلك لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية وخاصة مع خطة وزارة النقل لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالهيئة مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيماف لتصنيع ١٢١٥ عربة بضائع جديدة مختلفة الطرازات لتدعيم الاسطول الحالي لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية وحيث ستشكل تلك العربات نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال

كما اكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية توطين صناعة السكك الحديدية في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا الى ان انشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر خطوة هامة وتاريخية لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نيرك.