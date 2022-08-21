قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بكفر الشيخ غدا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببيلا بكفر الشيخ، عن قطع المياه غدا، الإثنين، عن عدة مناطق ببيلا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.





وأكدت المنطقة، فى بيان اليوم، الأحد، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "بيلا - حاذق - إبشان - أبو بدوى - الكوم الطويل - الناصرية - دار السلام"، وتوابع القرى المذكورة. وتهيب المنطقة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.

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