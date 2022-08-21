الهجرة تشارك فى «معرض لوجوس» لشباب الأقباط بالخارج

جدة - نرمين السيد - يعقد الملتقى تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى يحظى لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وصرحت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن الوزارة تشارك فى "معرض لوجوس" المقام على هامش الملتقى، وذلك من خلال تنظيم جناح متميز فى المعرض يتضمن عرضا للأنشطة والملفات التى تنفذها وزارة الهجرة، والتى من شأنها رعاية شباب مصر فى الخارج وتقديم خدمات لهم، أبرزها مبادرات "اتكلم عربى" و"مركز حوار شباب مصر الدارسين بالخارج – ميدسى" و"اتكلم متخافش مصر معاك"، فضلا عن توزيع كتيبات تعريفية لهذه المبادرات باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن برنامج مشاركة الوزارة فى الفاعليات يتضمن أيضا لقاء مع الشباب فى مدينة العلمين الجديدة، ولقاء بالمقر البابوى فى وادى النطرون، وكذلك جولة فى قصر عابدين بالقاهرة.

ويشارك فى الملتقى ما يقرب من 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية فى 30 دولة تمثل كافة قارات العالم ومنها مشاركات للمرة الأولى، من بينهم شباب مصريين من الفلبين، ويستهدف الملتقى الذى تنظمه الكنيسة، وبالتعاون مع وزارة الهجرة، تعريف الشباب القبطى المهاجر بوطنهم الأم، ويتضمن برنامجه -بالإضافة إلى الجانب الروحى- جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة، مثل زيارة الأهرامات وأبوالهول وقناة السويس الجديدة والكنيسة المعلقة وديرى الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومار مينا بمريوط وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارات، إلى جانب العديد من المعالم السياحية فى مصر.

وتولى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية خاصة لملف شباب مصر بالخارج، باعتبارهم قادة المستقبل وسفراء لوطنهم حول العالم، وعلى عاتقهم مهمة كبرى من توضيح حقيقة ما يتم إنجازه فى مصر بين أقرانهم فى الدول التى يقيمون بها، وتجلى اهتمام الوزارة بهذا الملف فى ربط الشباب بالخارج بالوطن، ضمن ملتقيات الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، التى تقيمها الوزارة فى إطار المحور الخاص بالتوعية والحماية؛ من أجل تعريف أبنائنا فى الخارج بالأمن القومى وتحديات المرحلة الراهنة، بجانب توعيتهم بأهمية الترويج لمنجزات الدولة المصرية فى مختلف المجالات، تحقيقا للاستراتيجية الوطنية التى وضعتها الدولة المصرية لحماية أبنائنا بالخارج، واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة.