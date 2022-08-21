القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بواقع مبلغ 56 ألف جنيه، لـ24 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 35 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم.





وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 110 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1138 منشأة يعمل بها 1733 عاملاً، وأسفر عن تحرير 75 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوتين، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال علاقات العمل تسلمت المديرية 50 شكوى عمالية، تمت إحالة 49 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، كما تم التفتيش على 44 منشأة يعمل بها 47 طفلا.

ومن جانبه، أوضح حازم على حسن، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى، عن قيام المديرية بتعيين 883 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 4 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1850 شاباً منهم 23 من ذوى القدرات، فضلا عن إصدار 1066 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1248 منشأة يعمل بها 8370 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.