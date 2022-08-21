محافظ الأقصر يتابع سير العمل بعدد من المشروعات بالبياضية

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته اليوم، الأحد، بتفقد طريق الحبيل والذى يبلغ طوله نحو 7 كيلو مترات، وطرق وشوارع قريتى البغدادى والحبيل، موجها بالاهتمام بنظافة وتهذيب الشوارع ورفع كفاءة الطرق الفرعية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة البغدادى التجريبية لغات مشتركة والتى بدأت فى شهر مايو 2022 ومن المقرر إنهاؤها فى مارس 2023 حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ عملية إحلال كلى للمدرسة بتكلفة تتجاوز 9 ملايين جنيه تتضمن إنشاء طابق أرضى و3 أدوار بإجمالى 28 فصلا ومكاتب إدارية لتستوعب المدرسة نحو 1120 طالبا وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.