وزير الصحة يتفقد قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الصحة والسكان، قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة فى محافظة الإسكندرية، بعد انتهاء أعمال الإنشاء والتطوير، مؤكدًا أن المستشفى يخدم سكان محافظات (الإسكندرية، مطروح، البحيرة) فى الأمراض الصدرية والدرن.





يأتى ذلك ضمن جولة الوزير التفقدية للمنشآت الصحية، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، والاطلاع على معدلات التنفيذ فى أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، وتذليل أى عقبات تواجه سير العمل بالقطاع الصحى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام (العلاج الطبيعى، عناية القلب، المناظير، العناية العامة)، كما حرص على تفقد غرف إقامة المرضى فى القسم الداخلى للتأكد من تلقيهم كافة أوجه الرعاية الصحية.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير اطلع على معدلات التطوير ورفع الكفاءة فى 4 أقسام داخلية تشمل (وحدة المناظير، وحدة الاستشارات عن بعد، وحدة مناظير الشعب الهوائية بمعدل 25 منظار شهريا، إدخال تحليل كوانتيفيرون لتشخيص الدرن).

يذكر أن المستشفى يخدم 2 مليون مواطن من أصحاب الأمراض الصدرية، ويبلغ المتوسط الشهرى لعدد العمليات الجراحية 22 عملية، فيما يتردد على قسم الاستقبال أكثر من 8 آلاف مواطن شهريا، علاوة على تقديم خدمات الفحص الطبى لما يزيد عن ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور عنانى إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور وجدى أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.