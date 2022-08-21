توجيه الرئيس بتوفير مقومات نجاح استصلاح الأراضى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "توفير كل عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضى.. السيسى: انتقاء أفضل المحاصيل التى يمكن زراعتها فى شرق العوينات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى توفير كل عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية بالتوازى مع حوكمة الإدارة والتشغيل، بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسى لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، وخاصة فى إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس اطلع فى هذا الإطار، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر» فى إطار «الدلتا الجديدة»، فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه، وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذى لمشروع استصلاح الأراضى فى المنيا وبنى سويف، بما فيه الأعمال الجارية فى البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية، ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية فى قطاع «اللاهون» على محور أسيوط الغربى بجنوب الفيوم.

وأكد أنه تم كذلك عرض الموقف التنفيذى الخاص باستصلاح الأراضى الزراعية فى منطقة شرق العوينات، حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات فى منطقة شرق العوينات، نظرا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التى يمكن زراعتها فى المنطقة، بما يتماشى مع تلك العوامل.

وعربيا وتحت عنوان "انهيار 35 ألف منزل.. وتشريد 10 آلاف أسرة - السودان يعلن ارتفاع ضحايا السيول إلى 79 قتيلا"، أوضحت صحيفة "الأهرام"، أن عدد قتلى السيول التى تجتاح شمال ووسط وشرق السودان ارتفع إلى 79 شخصاً حتى الآن، فضلاً عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لاسيما فى ولاية الجزيرة، كما غمرت المياه قرى بأكملها، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية وأوقفت الإمدادات الغذائية، التى تأتى من المدن الكبيرة.

ونقلت الصحيفة عن السلطات السودانية توضيحها أن أكثر من 10 آلاف أسرة تعيش ظروفا إنسانية وصحية بالغة الخطورة فى العراء، من جراء السيول والأمطار الغزيرة التى اجتاحت البلاد.

وأعلن المجلس القومى للدفاع المدنى فى السودان عن انهيار أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلى وجزئى، وكشف المجلس أن المياه غمرت أكثر من 1400 فدان زراعى و33 مرفقا وعشرات المزارع، ونفوق الماشية.

يُذكر أنه عادة ما تتساقط أمطار غزيرة فى السودان بين شهرى مايو وأكتوبر، وهى فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة، تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل، وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بالفيضانات هى ولايات النيل فى شمال البلاد، وكسلا فى الشرق، وجنوب كردفان، وجنوب دارفور‪.

وعلى الصعيد الاقتصادى، وتحت عنوان "طرح 1000 وحدة صناعية بــ 3 مجمعات جديدة بمحافظات الصعيد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه فى إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة خاصة فى صعيد مصر، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات فى 3 محافظات بالصعيد، وهى (قنا – أسيوط – أسوان)، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، وستعلن الهيئة عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة فى كل من بنى سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، خاصة لأهل الجنوب لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم سلاسل التوريد وربط منتجات تلك المجمعات بالصناعات الكبرى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب فى كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى والتمتع بالمزايا التى توفرها الدولة.

وتحت عنوان "القطاع الزراعى يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسى"، أوضحت صحيفة الجمهورية، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أطلقا فعاليات يوم الحقل السنوى لمحصولى الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الزراعة والمحافظ، تفقدا حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتى تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن القصير تأكيده، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة، ذات الإتتاحية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع فى البحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاج.

كما أكد القصير أن القطاع الزراعى يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه فى ظل تلك التوجيهات، من المقرر أن تكون كافة التقاوى معتمدة بحلول عام 2023، وذلك ضمن خطط التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية.

وفى صحيفة الأخبار، وتحت عنوان الرئيس الفلسطينى يمنح سفير مصر وسام «نجمة القدس»، ذكرت الصحيفة، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، منح طارق طايل سفير مصر لدى فلسطين، وسام «نجمة القدس».

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال «أبومازن»، السفير طايل فى مقر الرئاسة بمدنية رام الله، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لدى فلسطين، بحضور نائب رئيس الوزراء ونبيل أبوردينة وزير الإعلام ومجدى الخالدى مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية.

وأوضحت أن منح الرئيس الفلسطينى، السفير طايل، وسام «نجمة القدس» يأتى تقديراً لدوره فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين دولة فلسطين ومصر، وتثميناً لجهوده فى دعم الشعب الفلسطينى ونصرة قضيته العادلة.. وأعرب السفير طايل، عن شكره للرئيس عباس، على منح الوسام، وأكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان "190 ألفا سجلوا فى المرحلة الثانية - بدء تنسيق الجامعات الأهلية بعد غد"، أوضحت صحيفة الأخبار ، تواصل معامل الحاسبات بالجامعات اليوم استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد الطلاب الذين أنهوا التسجيل حتى مساء أمس بلغ 190 ألف طالب وطالبة، وتوجد فرصة أمام باقى طلاب المرحلة الذين يصل عددهم إلى 80 ألفا لتسجيل رغباتهم حتى مساء غد سواء من المعامل أو المنازل وذلك للحاصلين بحد أدنى على 246 درجة بنسبة 60% من الشعب العلمية والحاصلين على 238 درجة بنسبة 05ر58% من الشعبة الأدبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من ناحية أخرى يبدأ بعد غد تنسيق الجامعات الأهلية الــ 12 الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، حيث يتم قبول الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك للحاصلين بحد أدنى على 82% للتقدم للطب، والأسنان 80%، والعلاج الطبيعى 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطرى 70%، والهندسة 68%، والحاسبات 62%، والتكنولوجيا الحيوية والإعلام واللغات والفنون والحقوق والآداب 55%.

وفى "الشروق" وتحت عنوان "انخفاض أسعار الدواجن لــ 32 جنيها"، نقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد منتجى الدواجن محمود العنانى، قوله، إن أسعار بيع الدواجن بالمزارع منخفضة للغاية خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر بيع الكيلو ما بين 26 و27 جنيها، ويصل لـ 32 و34 جنيها بالمحال، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج، ما يكبد المربين خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأضاف العنانى، أن السعر المناسب والعادل لكيلو الدواجن البيضاء يجب أن يتخطى 30 جنيها بالمزرعة، خاصة وأن تكلفة الإنتاج خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 30 و31 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن صغار المربين هم الأكثر معاناة فى تلك الصناعة.

وأكد أن اتحاد منتجى الدواجن، يدرس عددا كبيرا من الأمور لتنظيم صناعة الدواجن فى مصر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تتم دراسة وضع إطار قانونى لعمل السماسرة وتقليص أعدادهم لتصبح الصناعة أكثر تنظيما وعدلا لصغار المزارعين والمربين الذين يعانون من استغلال بعض السماسرة.

وفى موضوع آخر، تحت عنوان "الأوكازيون الصيفى.. تخفيضات كبيرة وإقبال محدود"، أوضحت صحيفة الشروق، أن هناك تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 20% و50%، قدمها الأوكازيون الصيفى، الذى انطلق يوم 8 أغسطس الجارى ويستمر لمدة شهر، على مختلف المنتجات فى جميع محافظات الجمهورية، إلا أن الإقبال على المحال التجارية المشاركة لا يزال محدودا مقارنة بالأعوام الماضية، وسط توقعات بزيادته مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام الرقابة بوزارة التموين أحمد أبوالفضل، تأكيده، أن الموسم الحالى من الأوكازيون الصيفى يقدم خصومات تتراوح ما بين 20% و50% على جميع المنتجات بالمحال فى مختلف المحافظات.

وأشار أبوالفضل، إلى أن المحال المشاركة بموسم التصفية الثانية «‏‏الأوكازيون الصيفى» تشمل محال بيع الملابس الجاهزة والأحذية والأجهزة المنزلية والجلود، لافتا إلى انتشارها بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزارة تستهدف مشاركة نحو 3500 محل تجارى هذا العام، ما بين قطاع عام وخاص واستثمارى فى التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفى 2022.

وبالانتقال إلى "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "الصحة": إصابات كورونا تتراجع 61% ولا متحور جديدة، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة شددت على أن الوضع الوبائى لفيروس «كورونا» فى مصر مستقر، ولا تشهد المحافظات ارتفاعا كبيرا فى الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، موضحة انخفاض معدلات الإصابة بنسبة 61% .

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أوصت بتلقى لقاح الانفلونزا الموسمية لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، لأنه يحمى من 4 فيروسات إنفلونزا من المتوقع انتشارها، موضحة أن لقاح الإنفلونزا متوافر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات، ويحمى فى فصل الشتاء من 4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها فى هذا الموسم.

وجددت الوزارة تأكيدها، أن فيروس كورونا يؤثر على صحة أجهزة الجسم، وأن تلقى اللقاح يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

وفى موضوع آخر، فى نفس الصحيفة وتحت عنوان "غش إلكترونى فى أول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة"، ذكرت "المصرى اليوم"، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بدأوا أمس، أداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى، فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتداولت جروبات الغش الإلكترونى على وسائل التواصل الاجتماعى، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان اللغة العربية، بعد مرور نحو ساعة من بدء الامتحان.

وأوضحت الصحيفة أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتبعت الصور المتداولة لأسئلة الامتحان، وأعلنت ضبط المسؤول عن تصوير الأسئلة ونشرها، وأكدت الوزارة تطبيق قانون الغش عليهم وعلى مسؤولى اللجان وفقًا للقانون، مؤكدة أن ما تم من تداول الأسئلة هو غش إلكترونى وليس تسريبًا للامتحان، مشيرة إلى عدم تلقى أية شكاوى خاصة بأسئلة الامتحانات، وأن اللجان تسير بهدوء وانتظام.