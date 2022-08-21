على جمعة: متوسط مدة خطبة النبى لصلاة الجمعة كانت من 9 إلى 11 دقيقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السباق، إن متوسط مدة خطبة النبى لصلاة الجمعة كانت من 9 إلى 11 دقيقة وإجمالى الصلاة حوالى 30 دقيقة.





وأوضح جمعة، خلال لقائه الأسبوعى، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن دراسة الخطب أصبحت عنوانا للماجستير والدكتوراة، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تحاول دائما التنبيه على الخطباء والأئمة بألا تزيد مدة الخطبة عن 15 دقيقة. وأشار إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، عندما كان فى مكة لم تكن الجمعة قد فرضت، والصلوات الخمس كانت فى ليلة الإسراء والمعراج كعلامة فارقة فى تاريخ الدعوة إلى الله فى الإسلام، وعندما بدأت الصلاة كانت ركعتين فى الصباح وركعتين فى المساء.

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