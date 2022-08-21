التحريات الأمنية: عودة التيار الكهربائى لكابل معطل منذ أيام وراء حريق مركز تجارى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 02:23 صباحاً - صرح مصدر أمنى أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية للحريق الذى اندلع بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية، أنه جاء نتيجة حدوث عطل بالكابل الرئيسى المغذى للمركز التجارى منذ ثلاثة أيام وعقب إصلاحه اليوم وتوصيل التيار الكهربائى ولزيادة الأحمال أدى ذلك لحدوث ماس فى أحد التوصيلات الكهربائية الواصلة من الشفاط الرئيسى لأحد الشفاطات الفرعية نتيجة لسوء الحالة الفنية للأسلاك الكهربائية.

وأشار إلى أنه تبين من المعاينة أن بعض الأسلاك موصلة بطريقة يدوية وبدون مراعاة مواصفات الأمان الفنية، ولوجود فوم مضغوط وطبقة عازلة من النسيج المقوى المغطى بالطلاء بسطح المركز ساعد ذلك على انتشار الحريق.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.