الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم وهبوط شبورة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس ليكون شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحرى وسيناء والصعيد.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة؛ كما تكون الرياح هادئة على معظم الأنحاء. وأوضحت، أنه تزداد فرص تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

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