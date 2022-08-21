التعليم العالى: التقدم للجامعات الأهلية من خلال التنسيق الإلكترونى الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عادل عبد الغفار، إنه سيتم بدء التقدم للجامعات الأهلية من خلال التنسيق الإلكترونى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار عبد الغفار - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت - إلى أن الطالب الذى لم يوفق فى الحصول على رغبته فى الكلية التى يريدها، فيحق له أن يتقدم للجامعات الأهلية.

وأضاف أن التقدم فى الجامعات الأهلية الجديدة يقتصر على طلاب الثانوية العامة خريجى هذا العام فقط، ولكن طلاب الشهادات العربية والأجنبية ستتاح لهم الفرصة بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من التنسيق الإلكترونى، موضحا أن تقديم طلاب الشهادات العربية والأجنبية للجامعات الأهلية سيكون عن طريق الجامعات مباشرة، عقب الانتهاء من التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.

وأوضح أن التنسيق فى الجامعات الأهلية سيكون فى ضوء الحد الأدنى الذى تم الإعلان عنه، وأن الوزارة أعلنت أن هناك 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ هذا العام، بالإضافة إلى الكليات والبرامج الموجودة بها، وأن كل جامعة أعلنت عن حجم المصروفات الخاصة بها للعام الدراسى بشكل عام.

وعن تنسيق المرحلة الثانية، قال عبد الغفار، إن الأمور تسير على الموقع الإلكترونى بشكل طبيعى ولا توجد أى مشكلات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستنتهى مساء بعد غد الاثنين .