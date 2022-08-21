حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على صفحة الدار بفيس بوك، ردا على سؤال نصه: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشترى ويشترى ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وقالت الدار، إن هذه المعاملة هى فى حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذى نصَّ عليه الإمام الشافعى فى كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.