انعقاد أول 4 مقارئ قرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - انطلقت أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، اليوم السبت، بمحافظات الغربية والمنوفية والإسكندرية والشرقية، التى تأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف للعناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع.





وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان، أن مكتبات المساجد شهدت إقبالًا من النشء والشباب لمطالعة الكتب الجديدة التى تم تزويد المكتبات بها، كما قامت بعض المديريات بتكريم المتميزين والأكثر انتظاما بالبرنامج الصيفى للأطفال.

وبحسب البيان، تأتى هذه المكتبات ضمن دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وتفعيلًا لدور المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 418 مكتبة، وذلك بعد تزويدها بــ 30947 كتابًا فى الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب "ركن الطفل".

كما أوضحت وزارة الأوقاف أن فعاليات البرنامج الصيفى للطفل مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر مع تكثيف الفعاليات خلال هذه الفترة بما يحقق تعلم الطفل لأساسيات دينه و تحليه بجملة من الأخلاق والقيم والآداب العامة وحفظ أو مراجعة ما تيسر من القرآن الكريم والإلمام بجانب من سيرة نبينا ﷺ.