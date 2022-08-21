عاجل.. المتحدث الرسمى للكنيسة لا خسائر فى كنيسة مارجرجس بشبرا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية، إن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع جزيرة بدران فى حى شبرا، شهدت مساء اليوم، أثناء اجتماع نهضة السيدة العذراء، انقطاع وعودة التيار الكهربائى لعدة مرات متتالية، أدت إلى تصاعد دخان من المولد الكهربائى للكنيسة، قبل أن يعود التيار بشكل طبيعى.





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