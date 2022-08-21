تضامن الإسكندرية تطلق قافلة طبية لأبناء الدفاع الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى فى الإسكندرية، اليوم السبت ، قافلة طبية لكافة التخصصات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى؛ لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعى.





وقالت مدير المديرية الدكتورة ماجدة جلالة - فى تصريح صحفى - إن القافلة ضمت تخصصات أمراض الباطنة والعظام والجلدية، مع توفير العلاج فى كافة التخصصات وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات المتخصصة لتلقى العلاج. وأوضحت أن القافلة استهدفت أبناء دار الدفاع الاجتماعى، ودار التربية، وقرية الأمل، وجمعيات الإسكندرية للبنات، كرموز، وجانوتى، كما أجرت القافلة الفحوص الطبية لجميع العاملين بتلك الجمعيات، مع تقديم العلاج اللازم لهم.

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