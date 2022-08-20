محافظ القاهرة: بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القاهرة بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، داخل المحافظة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.





وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال - فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن هذه المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمى تُركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المُستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المُستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية على مستوى المحافظات بما يؤكد جدية التعامل مع البُعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة ، سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المُقبل، على رابط http://www.sgg.eg.

وقال: سيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه واستيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر المُقبل بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها، مهيبًا بالجميع سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الموقع.

وأوضح، أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البُعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا.

ولفت إلى أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضا المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية فى إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، مع تشكيل لجنة من المحافظة والوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح أن المنافسة ستتم بين المحافظات لاختيار 18 مشروعًا ، بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر القادم، لافتا إلى أن إختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة.