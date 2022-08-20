عاجل.. إلغاء الصف السادس الابتدائى.. أول تعليق من التعليم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.





وبحسب بيان صحفى، اليوم السبت، ناشدت الوزارة مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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