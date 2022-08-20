تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2022.. اعرفوا شروط النجاح في اختبارات القدرات

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تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2022 للثانوية العامة

الرياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من طلاب الثانوية العامة المقبلين على الدراسة الجامعية بالبحث عن تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2022، وذلك لأنها من أهم الجامعات الحكومية التي تتوفر في كل المحافظات، ويريد الكثير من الطلاب التسجيل فيها لأنها لها مستقبل مميز.

ووصل الحد الأدنى للقبول في كلية التمريض العام الماضي لـ 62.4%، والتحق فيها الكثير من طلاب الثانوية العامة، وتأتي كما يلي:

تمريض جامعة القاهرة، كان المجموع 284 بنسبة 69.26%.

تمريض جامعة عين شمس، كان المجموع 268 بنسبة 65.36%.

تمريض جامعة حلوان، كان المجموع 256 بنسبة 62.43%.

تمريض جامعة الإسكندرية، كان المجموع 272 بنسبة 66.34%.

تمريض جامعة المنصورة، كان المجموع 339 بنسبة 82.68%.

تمريض جامعة طنطا، كان المجموع 338 بنسبة 82.43%.

تمريض بورسعيد، كان المجموع 336 بنسبة 81.95%.

تمريض جامعة دمياط، كان المجموع 330 بنسبة 80.48%.

تمريض جامعة الزقازيق، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%.

تمريض دمنهور، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%.

تمريض المنوفية بشبين الكوم، كان المجموع 323 بنسبة 78.78%.

شروط النجاح في اختبارات قدرات كلية التمريض