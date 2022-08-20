حقيقة إصدار قرار بتجفيف بحيرة فطناس في واحة سيوة.. الحكومة وضحت كل حاجة

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حقيقة إصدار قرار بتجفيف بحيرة فطناس في واحة سيوة تكشفها الحكومة

الرياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة إصدار قرار بتجفيف بحيرة فطناس في واحة سيوة وهذا ما يضر بمعدلات السياحة في المنطقة، وهي من الأخبار التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وتواصل المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، وهي التي نفت كل هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لما انتشر حول تجفيف بحيرة فطناس بواحة سيوة، وأوضحت أن انخفاض مناسيب المياه في بحيرة فطناس يعود لتنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف في واحة سيوة، وذلك لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية في الأراضي الزراعية في الواحة.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف الصحي في الواحة سوف تعود مناسيب المياه بشكل تدريجي مع حلول فصلي الخريف والشتاء، ويكون باتزان بدون وجود إزدحامات مائية مثلما كان يحدث سابقاً وبدون الاضرار بالأراضي المناخية لبحيرة فطناس والكثير من المناطق الأخرى.