انت الان تتابع خبر رحلات الشباب والرياضية 2022.. اعرف بلدك هتروح مصيف مطروح بـ 1000 جنيه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت وزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن تنظيم رحلات اعرف بلدك التي تذهب إلى مرسى مطروح، وتكون في الفترة من 4 سبتمبر إلى 9 سبتمبر 2022، وهذا يكون لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ.

تفاصيل رحلات الشباب والرياضية 2022

وتخرج الرحلة إلى مرسى مطروح من القاهرة والجيزة والقليوبية، القاهرة 47 شاب وفتاة، الدقهلية 47 شاب وفتاة، كفر الشيخ 47 شاب وفتاة.

مدى الرحلة 4 ليالي والذهاب والعودة، وتكون المرحلة العمرية للمشاركين في الفوج من 18 لـ 40 عام، وقيمة الاشتراك 1000 جنيه لكل مشترك، والإقامة والإعاشة داخل قرية خليج الكاسح، والاستقبال يكون على فطار اليوم الأول والمغادرة بعد العشاء والوصول لكل المحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

ويكون من يريد الشخص الذي يريد السفر الاشتراك عن طريق هذا الرابط، والشخص يتوجه من الساعة الـ 9 صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً إلى مديرية الشباب والرياضية التي توجد في محافظته، وإحضار أصل وصورة بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.