انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق محافظ الإسكندرية على حريق كارفور.. كشف كل اللي حصل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالحريق الكبير الذي نشب عصر اليوم السبت، في مول سيتي سنتر كارفور الذي يقع في منطقة محرك بك بوسط الإسكندرية.

تعليق محافظ الإسكندرية على حريق كارفور

وكشف محافظ الإسكندرية أن الحريق بدأ في منطقة الألعاب الترفيهية ووصل إلى المنطقة المجاورة، وأشار ايضاً إلى أنه جاري حتى الآن حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق، ونتج عن الحريق إصابة شخصين أحدهمها مواطن باختناق وآخر حماية مدنية بكسر، وتم نقلهم للمستشفى للحصول على العلاج اللازم لحالتهم.

قوات الحماية المدنية والإسعاف في مكان الحادث

وحصل قسم شركة محرم بك على بلاغ يفيد نشوب حريق كبير في مول سيتي سنتر كارفور، وعلى الفور انتقل وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وعدد من ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف على موقع الحادث للسيطرة على الوضع بسرعة.