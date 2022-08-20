مؤمن زكريا يظهر من جديد في إعلان برنامج «كابيتانو مصر» (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 10:34 مساءً - أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

وشهد الإعلان الترويجى ظهور جديد لمؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق بعد إعلان اختياره مستشارا رياضيا لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.