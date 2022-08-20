مدير المعهد القومى للحوكمة: الاستثمار فى العنصر البشرى من أهم أولويات الدول

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تعريفية عقدها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، اليوم السبت، عن التوعية بالتنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"، لطلاب التدريب الصيفى من كليتى العلوم، وهندسة البترول والتعدين من مختلف جامعات مصر والمتدربين بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وقالت المدير التنفيذى للمعهد إن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشرى استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال فى كل خطة تنمية فى أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.
وأشارت إلى جهود المعهد لتعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية تحقيقا لرؤية مصر 2030، موضحة أن الندوة تهدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة واستراتيجية 2۰3۰ وأثرها على أهداف المؤسسة، لافتة إلى مشاركة "192" طالبا فى الندوة.
من جانبها، أشارت رضوى محسن نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، إلى أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والإزدهار بحلول عام 2030، وكذلك العمل على التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتناولت الندوة عدة محاور حول مفهوم التنمية المستدامة، وأهدافها، واستراتیجیة 2030، إلى جانب مفهوم التخطيط الاستراتيجى، ومفهوم الإدارة بالأهداف، فضلا عن علاقة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 بأهداف المؤسسة، بالإضافة إلى التطبيق العملى على أهداف المؤسسات.
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