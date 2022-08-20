وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة: الشرائع السماوية كلها جاءت لتحقق السعادة للبشرية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الدكتور أيمن أبوعمر، أن الدين فطرة الله التى فطر الناس عليها، وأن جميع الشرائع السماوية جاءت لتحقق السعادة للإنسان، حيث يقول الحق سبحانه: "فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون".





وقال أبوعمر - فى كلمته خلال فعاليات الأسبوع الثقافى الخامس الذى نظمته الوزارة اليوم بعنوان 0"حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس" - إن الله "عز وجل" أرسل الأنبياء والمرسلين بالشرائع التى تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون كله ليتحقق فى الأرض الحق والعدل.

كما أكد أن التدين الحقيقى يعصم صاحبه من الزلل لأنه يدرك أن أعماله تحصى عليه، وأنه سيقف بين يدى الله "عز وجل" الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء.

من جانبه قال خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة إن الدين الحقيقى الذى شرعه الله "عز وجل" لعباده ميزان قويم لضبط سلوك الإنسان، وقيمه، وأخلاقه، وحسن مراقبته لله "عز وجل"، ليس فى عباداته التى يتوجه بها إلى الله فحسب، بل فى سائر تصرفاته.

وأشار إلى أن الدين صمام أمان للبشرية جمعاء لذا فإنه فن صناعة الحياة، وعمارة الكون، وهو الطريق المستقيم الذى ارتضاه الله "عز وجل" للبشرية، مبينا أن الخروج عن منهج الله وفطرته التى فطر الناس عليها له مفاسد وشرور لا تحصى ولا تعد على الفرد والمجتمع، والأمم والشعوب، أبرزها اختلال القيم، وانتشار الجريمة، وتفكك الأسرة والمجتمع، والفراغ الروحى، والاضطراب النفسى، وتفشى ظواهر خطيرة كالانتحار، والاكتئاب النفسى.

كما أكد أهمية محاسبة النفس، موضحا أن الشخص العاقل هو من يحاسب نفسه على كل ما يصدر منه، ويدرك بعين البصيرة أنه لا ينجيه من حساب الله فى الآخرة إلا لزوم ودوام المحاسبة لنفسه فى الدنيا، وصدق المراقبة لله "عز وجل"، فمن حاسب نفسه فى الدنيا، خف يوم القيامة حسابه، وثقل ميزانه، ومن أهمل المحاسبة ربما دامت حسراته، وخاب وخسر.