البابا تواضروس يستقبل المطران يؤانس لحظى «السكرتير السابق للفاتيكان»

نقل المونسينيور جيد لقداسة البابا تعزية قداسة البابا فرنسيس فى الأحباء الذين انتقلوا فى حادث إمبابة، مؤكدًا أن قداسة البابا فرنسيس يصلى من أجلهم ومن أجل أسرهم وكذلك من أجل شفاء المصابين.
كما تناول اللقاء الحديث عن مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، والمشاريع الخيرية التى تنوى إقامتها فى مصر، ومن بينها مشروع واحة الرحمة للأيتام ومشروع مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مستشفى البامبينو جيزو التابعة للفاتيكان، والتى تعد من أهم مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة فى مجال علاج الأمراض النادرة ونقل الأعضاء بالعالم.
وأثنى قداسة البابا تواضروس هذه المجهودات التى تهدف لدعم ومساعدة الفقراء، والمحتاجين والمرضى، وتأكيد مكانة مصر فى قلب العالم.
وفى نهاية اللقاء، أهدى المونسينيور جيد قداسة البابا، الميدالية الخاصة بجمعية البامبينو جيزو كما أهدى قداسته، المونسينيور، أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
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