«إكسترا نيوز» تعرض قصة ميار حسين التى تحدت الظروف وحصلت على بكالوريس العلوم

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن ميار تمكنت من التغلب على الظروف خصوصًا بعد تعرضها لحادث انقلاب سيارة أثناء عودتها من التنسيق للقبول بالجامعة بعد نجاحها بتفوق فى الثانوية العامة، لكنها لم تستسلم وأكملت تعليمها وحصلت على بكالوريوس العلوم بامتياز.
وقالت ميار إنه فور دخولها لكلية العلوم تلقت دعما كبيرا من هيئة التدريس بالكلية خصوصًا المعيدين والعمال وزملائها فى المحاضرات، وأوضحت أنها تحلم أن تسكمل الماجستير والدكتوراة.
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