جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية، خاصة شاطئ ذوى الهمم "المندرة المجانى"، استقبلت منذ بداية موسم الصيف حتى اليوم، ما يقرب من 131 جمعية خيرية من مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى 1300 فرد من ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين ومكافحى السرطان ومرضى التوحد والأيتام والأطفال بلا مأوى والمعاقين ومرضى الجذام وغيرهم من أصحاب العزيمة والإرادة.





وأوضحت الإدارة - فى بيان - أن محافظة الإسكندرية تهتم بملف العمل الإنسانى وتشجع وتثمن دور الجمعيات الخيرية والعمل التطوعى، مشيرة إلى أن شاطئ ذوى الهمم «شاطئ الخير والسعادة» يعتبر رمزا وترجمة واضحة على أهمية العمل الإنسانى والتطوعى بالإسكندرية، بل على مستوى الجمهورية. يذكر أن محافظة الإسكندرية افتتحت العام الماضى شاطئ المساحة الخاصة بذوى الهمم والعزيمة بداخل شاطئ المندرة المجانى، وتم تزويده بجميع الخدمات التى يحتاجها ذوى الهمم، كما افتتح هذا العام شاطئ خاص بالمكفوفين بمساحة خاصة فى البحر مزودة بممر فى الماء وتواجد عمال الشاطئ لمتابعة المكفوفين ومساعدتهم بالاستمتاع بالسباحة الآمنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياحة ومصايف الإسكندرية: استقبال 1300 فرد من ذوى الاحتياجات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.