صحة الغربية: تجريع البؤر ذات نسب الانتشار العالية من الإصابة بالبلهارسيا

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة بالغربية حملة تجريع لسكان البؤر ذات نسب الانتشار العالية من البلهارسيا فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على داء البلهارسيا بحلول عام 2024، وتنفيذًا لاستراتيجية الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المتوطنة.





وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل - فى بيان اليوم السبت - إن فعاليات الحملة تم تنفيذها فى 11 بؤرة فى المحافظة شملت قرية سحيم بمركز السنطة، وقرى أبو صير وبنا أبو صير وبهبيت الحجارة والناوية وكفر الثعبانية وكفر حسان والناصرية فى مركز سمنود. وأضاف أنه تم تجريع 21 ألفًا و835 مواطنًا فى الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 65 عامًا باستخدام عقار البرازيكوانتل "العقار آمن وفعال، ويتم تحديد الجرعة طبقًا لمقياس الطول". وأشار بلبل إلى أن أعمال الحملة تمت بنجاح بنسبة تغطية 97.1% من إجمالى المستهدفين بالتجريع.

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