القومى للامتحانات: فرص حصول طلاب الثانوية العامة على درجات بعد التظلم ضئيلة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، على أحقية الطالب فى الثانوية العامة أو ولى أمره فى الاطلاع على ورقة الامتحان، مشيرا إلى أنه يتم إعلان نتيجة التظلم سريعا على الموقع الإلكترونى.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، عبر فضائية dmc، أشار رمضان إلى أن فرص حصول طلاب الثانوية العامة على درجات بعد التظلم ضئيلة؛ مشيرا إلى أنه خطوات التظلم تبدأ عن طريق التقدم عن طريق الموقع الإلكترونى، ثم تتم بعدها جدولة الطلاب على مواعيد محدد يتم إخطارهم بها، عبر الموقع، ثم ظهور النتيجة بعدها. وتابع أن نسبة أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلم على النتيجة لا تذكر، مقارنة بالعدد الإجمالى للطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين تجاوز عددهم هذا العام 700 ألف.

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