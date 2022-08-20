وزير النقل يتفقد المشروع المتكامل لشركة ترجمان جروب

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، المشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة النقل، حيث يشتمل المشروع على محطة نقل الركاب والمول التجارى وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان.





وتفقد وزير النقل، محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م2 والمجهزة بعدد 60 حارة تحميل وعدد 10 حارات انتظار، والتى تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البرى المختلفة مثل شركات (شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط)، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى والاتحاد العربى للنقل، وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البرى.

وأطلع الوزير على موقف الاستغلال الاستثمارى لتلك الحارات، حيث تم تأجير 44 حارة وجارى تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البرى، وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة، مشددا خلال تفقده عدد من أتوبيسات شرق ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وأتوبيسات السوبر جيت التابعة لوزارة النقل على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الاتوبيسات وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتطوير الدائم للأسطول بإضافة عدد من الحافلات الحديثة.

كما وجه الوزير بدراسة تسيير أتوبيس ترددى من عدد من محطات المترو والميادين العامة فى المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان؛ لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة وكذلك ضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط اتوبيسات حديثة

وكذلك المحافظة على الشكل الجمالى الأكشاك الموجودة بمحطة الركاب.

بعدها توجه الوزير لتفقد المول التجارى والذى يشمل 284 محل مقامة على مساحة 2301م2 والتى تتكون من أرضى وميزانين و3 أدوار متكررة، حيث جرى تأجير 234 محلا، ويجرى تسويق 50 محلا، ووجه وزير النقل بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات التجارية لتلبية احتياجات جمهور الركاب والقاطنين بالمنطقة ولزيادة عوائد الشركة، مشيرا إلى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك بالإضافة إلى مكتب للبريد المصرى ومكتب للشهر العقارى لخدمة المواطنين مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك فى أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعى لكافة المحلات.

وأكد الوزير ضرورة الصيانة الدورية لشبكات المياه والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائية، كما وجه باستمرار التنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية لسرعة التغلب على التحديات والمصاعب المتواجدة حاليا.

كما أكد الوزير - خلال اجتماعه برئيس وقيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة الترجمان جروب - أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود من العاملين بالشركة وشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بما يخدم المواطن المصرى، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام وأداء كل فرد للمهام المكلف بها والتحديث المستمر لكافة الخدمات، وأنه لن يسمح بأى تقصير او تهاون وأن شعار المرحلة القادمة هو الانضباط التام؛ لتصبح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى طليعة الشركات الناحجة بالدولة.