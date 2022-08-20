محافظ الأقصر يتفقد عددًا من مشروعات التطوير بمدينة القرنة

جدة - نرمين السيد - بدأت جولة المحافظ، التى رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية، بمتابعة أعمال تجميل مدخل مدينة القرنة، بالقرب من كمين الضبعية وصولًا إلى مدخل المدينة الرئيسى، وكذلك أعمال تطوير الميادين الرئيسية والمسار السياحى، بما يليق بتاريخ وحضارة الأقصر.

كما تفقد المحافظ طريق قرية البعيرات ووجه مسئولى الرى بالمحافظة بسرعة تهذيب ترعة أصفون، مع وضع تصميم مناسب لتطوير الطريق استجابة لرغبة الأهالى، كما وجه برصف طريق المجزر الآلى بالقرنة وربطه بالطريق الصحراوى الغربى ومحور شمال الأقصر.

وعقب ذلك، توجه المحافظ لمنطقة معبد هابو حيث تابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطريق باعتباره مدخل حيوى لمنطقة المعبد الأثرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد بدء العمل فى مشروع كورنيش مدينة القرنة الجديد وتجميل ميدان المرسى السياحى، وكذلك أعمال إنشاء كورنيش البر الغربى الجديد، التى تشمل إنشاء ممشى على غرار ممشى أهل مصر بطول نحو 900 متر، وإقامة متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، وإنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات ومنطقة ملاهى وأماكن جلوس.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور أيمن قدرى، مدير مكتب التايكو بجامعة الأقصر، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لأول دفعة من منح مبادرة جامعة الأقصر لدعم البحوث، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بقيمة مائتى ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من اليوم حتى الأول من أكتوبر القادم.

وأوضح قدرى أن المبادرة تستهدف تقديم منح لدعم مشروعات بحثية ودعم الحلول المبتكرة، لشباب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم أبحاث على أن تدور حول إحدى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، (SDGs)، وخطة الدولة "رؤية مصر 2030".

وأشار مدير مكتب "التايكو" إلى أن تلك المنح تأتى تحت إشراف وتمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثى فى جامعة الأقصر، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثى لأعضاء هيئة التدريس وإكسابهم الخبرات المختلفة.