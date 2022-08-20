محافظة كفر الشيخ تعلن تلقى طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة كفر الشيخ عن بدء تلقى طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أطلقتها الدولة فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، اعتبارًا من غد الأحد وحتى 7 سبتمبر المقبل، على الرابط (www.sgg.eg)، وستُعلَن المشروعات الفائزة فى 15 سبتمبر المقبل.





وأضافت محافظة كفر الشيخ - فى بيان اليوم السبت - أن المشروعات المشاركة تُصنَّف فى 6 فئات، هى: مشروعات كبيرة الحجم، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة مرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة. وأوضح البيان أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع المعايير الآتية: التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى، والحد من التلوث.

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