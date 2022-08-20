 تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم حتى اليوم الثامن من المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضى تابعة لوزارة الموارد المائية والرى.





وقال الشريف -فى تصريح اليوم السبت- إنه يتم بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن ورؤساء الأحياء تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم. من جانبه، أشار رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المهندس ياسر الفولى، إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بشكل يومى، وتم إزالة التعديات على الأراضى التابعة لوزارة الموارد المائية فى مناطق (ترعة علم المرقب و ترعة النصر) حى العامرية ثان متمثلة فى قطع الترعة وعمل مواسير على الترعة و ماكينات رى نقالى بالمخالفة للقانون، وتم ازالة 720 م طولى و ماكينات الرى المخالفة.

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