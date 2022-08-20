المنيا تخصص منصة إلكترونية لتسجيل المشروعات الخضراء الذكية تزامنا مع COP 27

جدة - نرمين السيد - دعا محافظ المنيا أسامة القاضى، الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، إلى المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال المنصة الإلكترونية http://www.sgg.eg والمقرر بدء العمل بها غدا الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، للقيام بتسجيل المشروعات الخضراء والذكية عليها على مستوى الجمهورية.





وقال بيان إعلامى أصدرته محافظة المنيا إن ذلك يأتى استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، وفى إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها. وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا، بالإضافة لنشر الوعى المجتمعى والبيئى حول تحديات التغير المناخى والبيئى وإدماج كل أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

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