محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة

جدة - نرمين السيد - وأوصى المحافظ بالاهتمام بصورة مكثفة بالأنشطة التى جعلت المدارس الرسمية للغات فى مصاف المدارس، وأثنى على ارتفاع أعداد المتقدمين، الذى وصل إلى 2296 متقدما.

وأكد المحافظ على التوسع فى انشاء المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات التى وصلت الى 10 مدارس خلال 3 أعوام.

واستمع المحافظ - أثناء الاعتماد - لشرح مفصل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لاستعدادات المدارس الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة لاستيعاب الطلاب فوق الخمس سنوات كلما كان متاحا.