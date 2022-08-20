إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، إزالة 10 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 454م2 بمركزى الزرقا ودمياط، وذلك خلال الحملات المنفذة للأسبوع الثانى لانطلاق الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.





وقالت المحافظ - فى بيان اليوم السبت، إن الحالات التى تمت إزالتها اليوم تضمنت 8 حالات تابعة لولاية جسور النيل بالزرقا وحالتين تابعتين لولاية هيئة الطرق والكبارى بدمياط. وأشارت إلى وصول عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 82 حالة، بمساحة 12505م2.

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