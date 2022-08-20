وزير النقل: طفرة غير مسبوقة بالمركز الطبى لسكك حديد مصر

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن المركز الطبى لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة فى تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذى تشهده الدولة فى مختلف المجالات، منها قطاع النقل، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف الوزير - خلال تفقده مستشفى المركز الطبى لسكك حديد مصر بالقاهرة - أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة، حيث يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية واعتماده كأحد المراكز التى تصلح للتدريب، نظرا لمكانته العلمية المتميزة، مشيرا إلى أن بعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبه الامتياز.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين فى الجراحات الدقيقة، وأن المستشفى - إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة - فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأوضح أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة فى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة، يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بجميع أقسامها، مشيرا إلى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتجهيزها يجسد تطورا للخدمات الطبية وسرعة التعامل بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل فى الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل فى مختلف المحافظات.

وتفقد الوزير، الأقسام المختلفة للمستشفى مثل قسم الرعاية المركز، والذى يشغل دورا كاملا من المستشفى مثل (رعاية القلب / رعاية باطنة عامة / رعاية متوسطة / الرعاية الحرجة / رعاية جراحة القلب والصدر / رعاية القلب ).

ثم تفقد الوزير أقسام (الاشعة / والجراحة)، حيث تقوم المستشفى حالياً باجراء كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير والمخ والاعصاب / القسطرة القلبية والتى تعمل على مدار 24 ساعة (تشخيصية / علاجية)، وخلال جولته بقسم الجراحة، أكد حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لجميع العاملين بالسكة الحديد وكافة هيئات وشركات وزارة النقل، وكذلك تقديمها لكل المترددين على المستشفى.

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم التعاقدات التى قامت بها المستشفى، خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية، سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو التعاقدات التى ابرمتها مع شركات خارج وزارة النقل، سواء شركات قطاع عام أو خاص، وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ما تم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبى حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية كما تم زياده عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإنشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركزة للباطنة ورعاية القلب وإنشاء رعاية لجراحة القلب والصدر.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تهدف - دائما - إلى تقديم خدمة طبية تليق بالعاملين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بالعنصر البشرى الذى يعتبر محورا رئيسيا فى نجاح المنظومة واحد أهم عوامل التطوير الشامل للسكك الحديدية، مؤكدا أن جميع العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبى لسكك حديد مصر فى ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى.