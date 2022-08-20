نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثانية 2022: رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات والحدود الدني للتنسيق لطلاب ثاني مرحلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 حيث كان ينتظر العديد من الطلاب الإعلان عن درجات تنسيق المرحلة الثانية ليتم البدء في تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق، وذلك عقب نهاية المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج تنسيق المرحلة الاولى سوف اعلنت عنها عبر المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده، بالاضافة الى أنها إعلان تفاصيل المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات.

الحد الأدني تنسيق المرحلة الثانية 2022

ظهرت مؤشرات أوضحت أن تنسيق عام 2022 مقارب بشكل كبير الى تنسيق السنة الماضية، إذ تتواجد امكانية التسجيل بالكليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية 2022، تم الإعلان عنها عقب إعلان نتائج المرحلة الاولى من التنسيق وتكون التنسيق بحد الأدني لكلا من الأقسام التالية:

الحد الأدنى للقسم الأدبي: 238 درجة، اي حوالي 58.5%.

أما القسم العلمي: فيكون 246 درجة اي حوالي 60%

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

تسجل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، وهي خدمة مجانية تم اتاحتها على الموقع، حيث يتم الآتي:

تتفعل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعة المصرية أثناء المدة الذي حددت في المرحلة من الخميس 18 أغسطس حتى الأثنين 22 أغسطس 2022.

يكتب الطالب رغبات بالترتيب مع مراعاة التوزيع الإقليمي.

يتم انتهاء كتابة الرغبات في تماما الساعة 7:00 مساءا في آخر يوم للمرحلة.

تنسيق كليات القسم الأدبي والعلمي

اعلن الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي بأنه يتواجد اماكن خالية لطلاب القسم العلمي في المرحلة الثانية لكلية، (الطب البيطري، التمريض، كلية الزراعة، حاسبات ومعلومات، ألسن، إعلام)، أما فيما يتعلق بقسم الرياضيات في تواجد أماكن خالية لكلية فنون جميلة عمارة، الكليات التقنية، الآثار، وبقية الكليات الاقتصادية، بالنسبة للقسم الأدبي فيتواجد أماكن خالية للطلاب في كلية، ( الآداب، التربية، سياحة وفنادق، الحقوق، الخدمة الاجتماعية).

الجدير بالذكر حيث انطلقت المرحلة الأولى في 11/8/2022، وكان من المفترض أن يتم إغلاق باب التقديم في 15 من شهر أغسطس عام 2022، وذلك في الساعة السابعة مساءا، ولكن تم تطويل الفترة إلى يوم 16/8/2022، وذلك ليكون كافة الطلاب بتسجيل رغباتهم، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى ليتم القبول بالكليات، حوالي 107 آلف طالب.