وزيرة الهجرة: الوصول إلى طالبة مصرية بألمانيا ناشدت أسرتها بالبحث عنها عقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 06:28 مساءً - قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الوصول للطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة حاليا قيد العرض الطبي للاطمئنان على صحتها وتقوم السفارة المصرية ببرلين بمتابعة الموقف.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة رصدت ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء إحدى الطالبات المصريات بالعاصمة الألمانية برلين.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا، والسيد علاء ثابت ممثل الجالية المصرية بألمانيا، لمتابعة الإجراءات والجهود التي يتم اتخاذها للوصول للطالبة المصرية والاطمئنان عليها.

وقامت السفارة بالتواصل مع الشرطة الألمانية لطلب الوصول إلى الطالبة المصرية والاطمئنان على مكان تواجدها وسلامتها، وفور توفر معلومات تم التوضيح لطمأنة الأسرة.

وأشارت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدًا في متابعة شئون المصريين بالخارج، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية احتياجات ورعاية المصريين بالخارج، مؤكدة على تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية في إطار من التكامل والتنسيق المستمر بين كافة أجهزة الدولة.