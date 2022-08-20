وزير الصحة يقطع زيارته للمنشآت الطبية بالإسكندرية ويتابع تقديم الخدمات الطبية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 06:28 مساءً - قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تعليق برنامج زيارته للمنشآت الصحية في محافظة الإسكندرية، فور علمه باندلاع حريق في أسواق كارفور، حيث توجه على الفور لمتابعة الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة للمتواجدين في موقع الحريق.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المتواجدة في المحيط الجغرافي للحريق في منطقة محرم بيك.

وأفاد «عبدالغفار» إنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع ب12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبي، موضحا انه تم تقديم الخدمات الاسعافية بموقع الحادث.