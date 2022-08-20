محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة مركز قوص

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم السبت - أن المحافظ تفقد منطقة المشروعات الخدمية التى تقع على مساحة 7200 م، وتضم 4 منشآت خدمية هى "وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل"، بنسبة تنفيذ 86%؜، كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية، المقام على مساحة 900 م، بنسبة تنفيذ 98%؜، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لتسليمه إلى مديرية التضامن الاجتماعى التى سوف تتولى تأثيثها تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى لها وتقديم الخدمات للجمهور.

كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة، المقام على مساحة 450 م، ويتكون من 3 طوابق تشمل "مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلى- مكتب تموين"، وسوف يخدم حوالى 65 ألف مواطن من أهالى القرية، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، بنسبة 100% وجارى تأثيث المبنى، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى.

وأكد المحافظ أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ قنا، مبنى مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" المقام على مساحة 330 م، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى 100%؜، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، لافتا إلى أنه سوف يسهم فى إحداث نقلة نوعية، فى مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

وفى سياق متصل، قام محافظ قنا بجولة تفقدية بمنطقتى نجع سعيد والحاكم العسكرى بمدينة قنا، وذلك لمتابعة تركيب البلدورات والإنترلوك وترميم أعمال الحفر التى تمت بالشوارع ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، موضحا أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للبدء فى تركيب البلدورات والإنترلوك بشوارع المنطقتين، وكذا ترميم مناطق الحفر بطبقة من الأسفلت، تمهيدا لرصف شوارع المنطقتين بالكامل بتكلفة مالية تصل إلى 62 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على سرعة البدء فى أعمال الرصف الكامل بالنسبة للشوارع التى تم ترميمها للتيسير على الأهالى المقيمين بتلك المناطق، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية فى عمليات الرصف، والتأكيد على مراعاة الميول ومناسيب مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، مؤكدا أنه سوف يُشرف بنفسه على استلام هذه الطرق من الشركة المنفذة وأخذ العينات وتحليلها من خلال اللجنة المكلفة باستلام الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المُدرجة بكراسة الشروط، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما تفقد المحافظ شوارع منطقة المنشية، والشارع الرئيسى بمنطقة مجمع المدارس، ووجه بسرعة التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لبدء أعمال الرصف بها، لإبراز الشكل الحضارى لشوارع مدينة قنا، تماشيا مع النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة فى مجال الطرق.

والتقى محافظ قنا بعدد من المواطنين خلال جولته، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على أهالى المنطقة، وأشاد المواطنون بما يجرى تنفيذه من مشروعات تخدم جهود التنمية فى المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، معربين عن فرحتهم وتقديرهم لما يوليه من اهتمام بمتابعة سير المشروعات وحرصه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا، هى "منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى- ومنطقة نواحى الحاكم العسكرى وعزبة البوصة والنحال- منطقة نواحى الزبيدى والحصواية والعبابدة- ومنطقة نواحى مركز شباب الكنوز- ومنطقة نواحى المنشية وعزبة خليفة"، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية لتتواكب مع متغيرات الحياة، وإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحى، وتركيب أعمدة كهربائية، ورصف الطرق.

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